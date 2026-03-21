Secondo fonti di intelligence statunitensi e israeliane, Mojtaba Khamenei è ancora vivo. Le agenzie di intelligence stanno analizzando le informazioni raccolte nelle ultime ore nel tentativo di confermare il suo stato e di comprendere meglio quale sia il suo ruolo nel contesto politico iraniano. La ricerca di segnali concreti prosegue senza sosta, mentre si monitorano attentamente gli sviluppi.

Gli Stati Uniti e Israele ritengono, sulla base di informazioni di intelligence raccolte nelle ultime ore, che Mojtaba Khamenei sia ancora vivo, anche se continuano a cercare segnali concreti per capire quale sia il suo ruolo effettivo nella gestione del potere in Iran. Il nodo non è tanto la sua esistenza, che viene considerata plausibile e sostenuta da diversi indizi, quanto piuttosto la sua operatività reale all’interno del sistema decisionale di Teheran, mentre la nuova Guida Suprema resta silente e lontana dalla scena pubblica. A rivelare i dettagli è stato Barak Ravid di Axios, citando fonti informate sui dossier di intelligence. Secondo queste ricostruzioni, l’ipotesi prevalente tra gli analisti occidentali è che Mojtaba Khamenei sia vivo, ma protetto da un livello di sicurezza così elevato da renderlo praticamente invisibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mojtaba Khamenei è ancora vivo: l’intelligence di Usa e Israele cerca conferme sul potere a Teheran

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