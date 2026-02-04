Trasporto scolastico gratuito a Cesenatico | al via le iscrizioni per l' anno scolastico 2026-2027

Da lunedì 9 febbraio si aprono ufficialmente le iscrizioni per il trasporto scolastico gratuito a Cesenatico. I genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie possono già presentare domanda per il prossimo anno scolastico 2026-2027. La città conferma il servizio gratuito, facilitando gli spostamenti di molti studenti e rendendo più semplice la vita alle famiglie.

Sono aperte le iscrizioni per gli alunni e gli studenti residenti nel Comune di Cesenatico, che frequenteranno le scuole dell’infanzia, elementari e medie Da lunedì 9 febbraio aprono le iscrizioni al servizio di trasporto pubblico gratuito per gli alunni e gli studenti residenti nel Comune di Cesenatico, che frequenteranno le Scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie. L'amministrazione ha confermato la gratuità del servizio anche per l'anno scolastico 20262027 per bambine e bambini e ragazze ragazzi dai 3 ai 14 anni. La domanda va presentata esclusivamente on line con credenziali Spid accedendo tramite il sito del Comune di Cesenatico (area Tematica Trasporti) oppure alla piattaforma dedicata E-Civis.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Cesenatico Scuole

Dal 13 gennaio alle 8:00 fino al 14 febbraio alle 20:00, sarà possibile presentare le domande di iscrizione per l’anno scolastico 20262027.

Sono aperte le iscrizioni per le prime classi delle scuole per l’anno scolastico 20262027.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cesenatico Scuole

