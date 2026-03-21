A Modena nel 2025 si sono verificati 13 decessi e circa 14.000 infortuni sul lavoro. Giovedì mattina un operaio di 53 anni è morto mentre lavorava durante i lavori di restauro di Palazzo Boschetti. L’incidente si aggiunge a una serie di dati preoccupanti relativi agli infortuni e alle morti sul lavoro registrati nell’anno precedente.

Un operaio di 53 anni ha perso la vita giovedì mattina durante i lavori di restauro su Palazzo Boschetti a Modena, un incidente che si inserisce in un quadro statistico allarmante per l’anno precedente. I dati del 2025 registrano tredici decessi e quasi quattordicimila infortuni nella provincia modenese, numeri che evidenziano una ferita profonda nel tessuto sociale locale. La tragedia ha scatenato reazioni immediate da parte delle associazioni dei lavoratori e dei sindacati, che chiedono non solo giustizia ma anche misure concrete di sostegno alle famiglie colpite. La realtà dei numeri: oltre il dolore immediato. L’incidente che ha portato alla morte di Murat Tafciu non è un caso isolato, ma si colloca in un contesto regionale dove la sicurezza sul lavoro rimane una sfida aperta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena: 13 morti e 14.000 infortuni nel 2025

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