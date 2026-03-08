GPS 2026 | Abilitazione su A12 vale per Lettere secondaria primo e secondo grado ma non per Latino A11

Durante il question time del 4 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con l’esperto Giuseppe Semeraro, si è discusso delle abilitazioni GPS 2026 valide per l’insegnamento di lettere nelle classi di primo e secondo grado sulla A12, mentre non sono riconosciute per Latino sulla A11. L’argomento riguardava il nuovo assetto delle classi di concorso e le relative abilitazioni.

Nel question time del 4 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, è stata affrontata una questione relativa alle abilitazioni e al nuovo assetto delle classi di concorso. Il focus è sulle classi di concorso accorpate. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026, nella scelta sedi per le graduatorie di istituto per la A-23 è possibile indicare sia scuole secondarie di primo grado sia di secondo gradoNel question time del 3 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della segreteria nazionale Cisl...

Prima fascia GPS sostegno: quanti punti vale l’abilitazione su materia. Pillole di Question TimeNel question time del 18 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marco Vulcano, rappresentante del Centro...

VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | GPS 2026, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo [con QUESTION TIME]

Aggiornamenti e notizie su GPS 2026 Abilitazione su A12 vale per....

Argomenti discussi: Supplenze docenti 2026, interpelli per la sostituzione di colleghi assenti.

GPS 2026: tutti i titoli vanno autocertificati. Solo per il titolo estero serve apposita documentazione entro il 16 marzoNel question time del 2 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas ... orizzontescuola.it

Aggiornamento GPS 2026/28: il Ministero pubblica le prime FAQ su abilitazione e istanzaIl Ministero ha pubblicato le FAQ per l’aggiornamento GPS 2026/28. I chiarimenti guidano gli aspiranti su aspetti tecnici della piattaforma e requisiti normativi relativi ad accesso e abilitazione. orizzontescuola.it