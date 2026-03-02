Guerra Usa-Israele all' Iran quali sono i rischi per l' Italia di essere colpita dai missili secondo Crosetto

Gli Stati Uniti e Israele hanno avviato azioni militari contro l'Iran, con operazioni che coinvolgono attacchi e pressioni diplomatiche. Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’Italia potrebbe essere coinvolta indirettamente, rischiando di essere colpita dai missili o di dover gestire eventuali crisi legate a questa escalation. La situazione resta tesa e in evoluzione.

Mentre Usa e Israele mettevano a ferro e fuoco l’Iran lanciando missili su Teheran, Guido Crosetto si trovava in vacanza con la sua famiglia a Dubai, che è stata bersaglio della rappresaglia dei Guardiani della Rivoluzione. Quasi nessuno sapeva che il ministro della Difesa si trovava in Medio Oriente. Crosetto sta rientrando in Italia con un volo militare. Ha affermato di aver pagato una tariffa tripla rispetto a quella prevista per gli ospiti. Inoltre ha spiegato quali rischi corre il nostro Paese con la guerra in corso. Usa e Israele, guerra in Iran: rischi di missili sull’Italia? Le rassicurazioni di Crosetto Intervistato da La Repubblica, Crosetto ha fatto il punto sulla situazione in Medio Oriente, dichiarando che gli attacchi in corso lasceranno “segni profondi sui fragili equilibri della regione”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Israele e Usa attaccano l’Iran, la minaccia di Teheran sulle basi Usa in Medio Oriente. Missili su Tel Aviv. Colpita Riad, l’Arabia Saudita: «Potremmo rispondere»Israele ha lanciato un attacco militare contro l’Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le...

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

