Raid Stati Uniti-Israele l’Iran attacca le strutture militari Usa nel Golfo | ecco quali ha colpito C’è anche la base che ospita soldati italiani

Nelle ultime ore l’Iran ha condotto attacchi contro diverse strutture militari statunitensi nel Golfo, colpendo anche la base che ospita soldati italiani. L’Iran ha annunciato che tutte le basi, strutture e risorse ritenute ostili nella regione saranno considerate obiettivi militari legittimi nel quadro della loro autodifesa. L’attacco segna un’escalation nelle tensioni tra le parti coinvolte.

“Tutte le basi, le strutture e le risorse delle forze ostili nella regione saranno considerate obiettivi militari legittimi nell’ambito dell’esercizio del diritto di autodifesa dell’Iran“. Abbas Araghchi, il ministro degli Esteri di Teheran, lo ha ribadito in una lettera inviata all’Onu. Qualche ora prima il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica aveva risposto ai raid congiunti di Stati Uniti e Israele attaccando le installazioni militari di Washington presenti negli stati del Golfo persico e in altre aree del Medio Oriente. Kuwait News Agency, l’agenzia di stampa ufficiale dell’emirato, ha riferito che la base aerea di Ali al-Salem, che ospita 13. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

