Due missili balistici lanciati dall’Iran in direzione della base militare di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano, non hanno raggiunto il bersaglio. Secondo quanto riferito, si tratta di due lanci falliti che coinvolgono l’attacco contro la postazione anglo-americana. La notizia arriva dopo che sono stati segnalati i tentativi di attacco, senza che si registrino danni o vittime.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Due lanci non andati a segno. L’Iran avrebbe lanciato due missili balistici in direzione della base militare anglo-americana di Diego Garcia, situata nell’Oceano Indiano. Secondo fonti statunitensi citate dal Wall Street Journal, entrambi i tentativi sarebbero falliti. Uno dei missili avrebbe subito un guasto durante il volo, mentre il secondo sarebbe stato intercettato da una nave da guerra americana, evitando qualsiasi impatto. Nessuna conferma ufficiale dal Pentagono. Al momento, dal Pentagono non sono arrivate né conferme né smentite ufficiali sull’accaduto. Le informazioni disponibili provengono esclusivamente da fonti interne citate dalla stampa statunitense. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Missili iraniani verso la base Usa di Diego Garcia: attacco fallito

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DIEGO FUSARO: USraele si è già impantanato in Iran __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci facebook