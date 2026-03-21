Nella notte, l’Iran ha lanciato due missili balistici contro l’isola di Diego Garcia, situata nell’Oceano Indiano e sede di una base militare gestita da Regno Unito e Stati Uniti. L’attacco si è verificato senza che siano stati segnalati danni o vittime, e le autorità coinvolte non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale sulla regione.

L’ Iran ha lanciato nella notte due missili balistici contro l’isola di Diego Garcia nell’ Oceano Indiano dove si trova una base militare anglo-americana. Il bersaglio non è stato colpito. Lo scrive il ‘Wall Street Journal’ che cita diversi funzionari statunitensi spiegando che nessuno dei due missili lanciati verso questa base, situata a circa 4.000 chilometri dal territorio iraniano, ha colpito il bersaglio. Uno dei missili ha avuto un guasto in volo mentre una nave da guerra americana ha lanciato un missile per intercettare il secondo, secondo due dei funzionari. Dal Pentagono nessun commento. Situata su un’isola isolata dell’arcipelago delle Chagos, un territorio britannico, Diego Garcia è una delle due basi che il Regno Unito ha permesso agli Stati Uniti di utilizzare per “operazioni difensive specifiche contro l’Iran”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran ha lanciato due missili verso l’isola di Diego Garcia nell’Oceano Indiano, una base militare anglo-americana

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IMPORTANTE. L’Iran ha lanciato due missili balistici a raggio intermedio contro la base USA-Regno Unito di Diego Garcia, situata nel mezzo dell’Oceano Indiano. Nessuno dei missili ha colpito la base, ma il lancio implica non solo la volo x.com