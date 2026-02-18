Trovata morta decapitata a Scandicci il giallo nell’ex area del Cnr

Una donna è stata trovata morta e decapitata a Scandicci, nell’area dismessa del Cnr, domenica mattina. La scoperta è stata fatta da alcuni passanti che hanno notato il corpo disteso tra i rottami metallici e i detriti abbandonati. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo e se ci siano collegamenti con altri episodi violenti avvenuti nella zona. La scena del crimine è stata recintata, mentre si attende l’arrivo degli esperti per le analisi.

Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nell'ex area del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Scandicci, in provincia di Firenze. Secondo le primissime informazioni, la vittima sarebbe stata decapitata. Il cadavere si trovava all'interno di un edificio abbandonato dell'ex complesso Cnr. Sul posto sono intervenuti la magistrata di turno della Procura di Firenze, Alessandra Falcone, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. Scientifica sul posto. Al momento l'identità della donna resta sconosciuta. L'area è stata transennata per consentire i rilievi da parte della scientifica e delle autorità.