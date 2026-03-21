incidente tra taxi e moto a milano morti una ragazza di 20 anni e un giovane di 23

Nella notte tra ieri e oggi, intorno alle 4, un incidente stradale a Milano ha coinvolto un taxi e una motocicletta. A perdere la vita sono stati una ragazza di 20 anni e un giovane di 23. La motocicletta su cui viaggiavano si è scontrata con un’auto in viale, provocando la morte dei due giovani coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare.

Una ragazza di 20 anni e un giovane di 23, sono morti la notte scorsa intorno alle 4 in un incidente stradale che ha visto coinvolta la motocicletta su cui erano in sella e un'auto in viale Mugello a Milano. L'automobilista, un uomo di 61 anni, è invece rimasto ferito in modo non grave. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e i vigili del fuoco anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica. Lo scontro tra taxi e moto, è avvenuto intorno alle tre e mezza all’incrocio tra viale Campania e viale Corsica, nella zona est della città. La dinamica Sul posto, inviati dal 118 Areu dopo pochi minuti, sono subito giunti i mezzi di soccorso, con alcune automediche e diverse ambulanze. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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