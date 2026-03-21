Milano sigilli alla bisca clandestina cinese ad Affori
A Milano, i carabinieri hanno sequestrato una bisca clandestina cinese ad Affori, intervenendo a seguito di una segnalazione anonima che segnalava frequenti movimenti sospetti nell'edificio. Durante l'operazione, sono stati trovati diversi giocatori e sequestrati denaro e materiale da gioco illecito. Nessuno è stato arrestato, ma sono stati eseguiti i controlli e i sequestri previsti dalla legge.
L'intervento dei carabinieri dopo una segnalazione anonima, che parlava di uno strano viavai in un'abitazione di via Pellegrino Rossi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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