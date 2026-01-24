L' appartamento a due piani trasformato in bisca clandestina per il mahjong

Un appartamento a due piani è stato recentemente sequestrato dopo essere stato utilizzato come sede clandestina per il gioco del mahjong. La polizia, intervenuta durante un'operazione, ha sorpreso 13 persone coinvolte e ha proceduto alla denuncia per gioco d'azzardo illecito. L'indagine ha messo in luce un’attività nascosta che operava senza autorizzazioni, evidenziando l'importanza del rispetto delle normative vigenti in materia di gioco.

Avevano trasformato un appartamento a due piani (ora sequestrato) in una bisca clandestina. La polizia ha scoperto tutto e ha fatto irruzione, sorprendendo 13 persone e denunciandole per gioco d'azzardo. Trovati anche una mannaia e un machete.Tre tavoli per il mahjongÈ successo venerdì 23 gennaio. Bisca clandestina di mahjong: blitz della Polizia, denunciati 13 cittadini cinesiNella giornata del 24 gennaio 2026, la Polizia di Milano ha scoperto e sequestrato una bisca clandestina dedicata al gioco d'azzardo di mahjong.

