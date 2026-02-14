Chiusa bisca clandestina Si giocava a poker nella società sportiva

La polizia ha sgominato una bisca clandestina che si svolgeva all’interno di una società sportiva, dove si giocava a poker di notte. Le forze dell’ordine hanno scoperto l’attività il fine settimana scorso, quando hanno intercettato le chiamate di alcuni clienti. Questa attività nascosta attirava giocatori che spesso rischiavano di perdere grandi somme di denaro in modo illecito. La scena si svolgeva in una piccola stanza dietro una porta nascosta, lontano dagli occhi dei passanti.

Le luci si spegnevano, le porte si chiudevano, e dietro una saletta apparentemente anonima prendeva vita un'altra partita. Non quella sportiva, ma quella del rischio, delle fiches che tintinnano, delle puntate in contanti e delle notti che si allungano attorno a un tavolo verde. Il tavolo da gioco era nascosto all'interno della sede di una società sportiva dilettantistica. Un luogo che, sulla carta, avrebbe dovuto ospitare attività ricreative e associative. Invece, quasi ogni sera – soprattutto nei fine settimana e nelle ore notturne – diventava teatro di tornei di poker con tutte le caratteristiche del gioco d'azzardo.