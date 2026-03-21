Milano scontro tra una moto e un tazi | morti due ventenni

Nella notte a Milano, intorno alle 4, una moto si è scontrata con un taxi tra Viale Mugello e Corso Ventidue Marzo. A perdere la vita sono stati un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 20 anni, entrambi coinvolti nell’incidente. Il taxi era guidato da un uomo di 61 anni. La strada è stata chiusa per i rilievi della polizia.

Una tragedia in piena notte, intorno alle 4, ha scosso Milano: una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23 anni hanno perso la vita a causa di uno schianto della loro moto contro un taxi guidato da un 61enne tra Viale Mugello e Corso Ventidue Marzo a Milano. Le ipotesi sulle cause. Immediati i soccorsi arrivati sul posto: ambulanza, vigili del fuoco e Polizia locale per tutti i rilievi del caso. Al vaglio degli investigatori le esatte dinamiche che hanno portato a questo scontro mortale. L’uomo di 61 anni alla guida del taxi ha riportato ferite non gravi. Purtroppo, nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, per i due giovani non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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