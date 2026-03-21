Nella notte a Milano, due giovani di vent’anni sono deceduti in un incidente con la moto lungo un viale deserto. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto. La strada si presenta vuota e silenziosa, mentre si attende di chiarire i dettagli dell’incidente.

Una notte che si spezza all’improvviso, lungo un viale quasi vuoto, quando la città sembra rallentare e il traffico lascia spazio al silenzio. A Milano, in viale Mugello, l’impatto tra una moto e un’ auto ha interrotto bruscamente quel silenzio poco prima dell’alba, trasformandolo in sirene, luci blu e soccorsi disperati. Due vite giovanissime si sono fermate lì, sull’asfalto, in pochi istanti. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23 anni, entrambi a bordo della motocicletta. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino del 21 marzo. L’urto è stato violentissimo: i due giovani sarebbero morti praticamente sul colpo, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi del 118. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Milano, schianto nella notte: due ventenni muoiono in moto, indagini sulla dinamica

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