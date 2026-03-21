milano sanremo vince il cannibale pogacar spaventosa caduta della silvestri video

Tadej Pogacar ha vinto la 117esima edizione della Milano-Sanremo, una delle più lunghe e prestigiose classiche del ciclismo, con partenza a Pavia e arrivo a Sanremo. Durante la gara si è verificata una caduta spettacolare di una ciclista, che ha coinvolto una portatrice di maglia rosa. La corsa si è svolta su un percorso di 298 chilometri e ha visto anche altre azioni salienti lungo il tracciato.

Tadej Pogacar conquista la 117esima edizione della Milano-Sanremo, la prima Classica Monumento della stagione di 298 chilometri con partenza da Pavia e arrivo nella città dei fiori. Per Pogacar è la prima vittoria nella Classicissima di Primavera e della sua 11esima ‘monumento’. Il campione sloveno dell’Uae Team Emirates-XRG, caduto dopo Imperia a circa 33 chilometri dalla conclusione e subito rientrato in gruppo, si è imposto in una volata a due sul britannico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) e succede nell’albo d’oro al belga Mathieu Van der Poe, vittorioso nel 2023 e 2025. Terzo posto per un altro belga, Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike). Buona prestazione anche per gli italiani con tre azzurri nella top 10: sesto posto Andrea Vendrame, nono Matteo Trentin e decimo Edoardo Zambanini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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