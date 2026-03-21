Ciclismo Milano Sanremo | caduta shock per Silvestri | VIDEO

Durante la corsa di ciclismo Milano Sanremo donne, la 28enne Daniela Silvestri è caduta violentemente ed è rimasta a terra per diversi minuti. Un incidente che ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, ripreso anche in un video. La gara si è interrotta momentaneamente per permettere i soccorsi. La giovane atleta è stata assistita sul posto prima di essere portata via.

Bruttissima caduta per la 28enne Daniela Silvestri durante la gara di ciclismo Sanremo women: la giovane è rimasta a terra per diversi minuti Spavento nel mondo delciclismoa causa di una bruttissima caduta che si è verificata lungo laMilano Sanremo,nella competizione femminile. In particolare è stata l’italianaDebora Silvestriad essere vittima di un incidente molto pericoloso ma fortunatamente la giovane sta bene. Il tutto è avvenuto a 18 km dall’arrivo. Inoltre lo schianto è avvenuto tra dieci cicliste e poiDebora Silvestri è quella che ha fatto il volo verso il dirupo. LaSanremo Women di ciclismo è stata protagonista di una brutta caduta che ha spaventato molto i telespettatori, a 18 chilometri dall’arrivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ciclismo, Milano Sanremo: caduta shock per Silvestri | VIDEO Articoli correlati Sanremo Women, tremenda caduta nella discesa della Cipressa: Debora Silvestri ricoverata in ospedaleAttimi di paura e apprensione nella parte finale della Milano-Sanremo Women, la Classicissima di Primavera al femminile. Olimpiadi Milano-Cortina 2026: caduta shock per Mark McMorrisMomenti di grande paura a Livigno nel corso degli allenamenti per le gare di qualificazione di snowboard big air delle Olimpiadi di Milano-Cortina... Tutti gli aggiornamenti su Milano Sanremo Temi più discussi: Caduta terribile! Niewiadoma coinvolta, una della Laboral vola giù dal muretto: rivivi il momento; Milano-Sanremo LIVE: Pogacar cade e poi attacca!; La corsa che Tadej Pogacar non riesce a vincere; Milano-Sanremo: chi può fermare Tadej Poga?ar su Cipressa e Poggio?. Milano-Sanremo, la Classica di Primavera in diretta liveLa stagione del ciclismo entra nel vivo con la prima Classica Monumento, la Milano-Sanremo. Tadej Pogacar insegue il suo primo successo nella Classicissima ma dovrà fare i conti con van der Poel e ... sport.sky.it Milano-Sanremo, brutta caduta per Debora Silvestri nella discesa della CipressaL'azzurra è rimasta coinvolta insieme alla campionessa polacca Kasia Niewiadoma e a Margaux Vigié ... msn.com Caduta shock alla Milano-Sanremo: Debora Silvestri vola oltre il guard rail, la spaventosa sequenza facebook Milano-Sanremo donne: vince Kopecky, terza Gasparrini. Brutta caduta per Silvestri #SkySport x.com