Milano-Sanremo Pogacar scherza con Van der Poel poi la gente lo acclama

Durante la presentazione delle squadre a Pavia, i ciclisti Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar, entrambi favoriti per la Milano-Sanremo, si sono mostrati sorridenti. Pogacar ha scambiato qualche battuta scherzosa con Van der Poel, mentre il pubblico presente ha mostrato entusiasmo e li ha acclamati. La corsa si avvicina e l’attenzione si concentra su questi due atleti.

I due grandi favoriti della Milano-Sanremo Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar sono apparsi sorridenti alla vigilia della partenza, in occasione della presentazione delle squadre nel centro di Pavia. Il campione del mondo dell'Uae è stato il più acclamato dal pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano-Sanremo, Pogacar scherza con Van der Poel, poi la gente lo acclama Articoli correlati Pogacar, van der Poel e… I favoriti della Milano-Sanremo con Gian Luca GiardiniNuovo appuntamento con Bike Today! Ospite della puntata Gian Luca Giardini, con cui analizziamo un tema sempre più attuale: un calendario del... Van der Poel sfida Pogacar: "La Milano-Sanremo? Io pronto al tris"Sono tre edizioni di fila che Mathieu Van der Poel pedala da padrone alla Milano-Sanremo e. Pogacar può davvero vincere la Milano Sanremo Tutti gli aggiornamenti su Milano Sanremo Pogacar scherza con Van... Temi più discussi: Sanremo da Cannibale, Merckx lancia Pogacar: Tadej, ecco come si vince; Milano-Sanremo, 20 anni fa l’acuto di Pozzato: Il successo più importante, ora punto su Van Aert; Milano-Sanremo 2026, UAE: scelti i compagni di Tadej Pogacar; Milano-Sanremo 2026, Mathieu van der Poel non si tira indietro: Sono in forma, pronto a vincere ancora. Van der Poel, Pogacar e Ganna: tre moschettieri per la Milano-SanremoL’olandese a caccia del tris, l’iridato vuole la prima Classicissima: sono i grandi favoriti ma anche l’azzurro spera. Alle loro spalle Van Aert. E Pidcock ... ilsecoloxix.it Bettini: La Milano-Sanremo? L'unica gara che Pogacar sa di poter perdere. Io l'ho vinta grazie a...L'ex ciclista, primo in via Roma nel 2003: L’ho corsa undici volte di fila. È la più bella, quella più incerta. Io e il Gerva sapevamo a memoria le buche, già a dicembre eravamo sull’Aurelia. Quest ... msn.com Alle ore 10:30 partenza della corsa ciclistica Milano/Sanremo Women da piazza della Vittoria - percorso Viale Brigate Partigiane - Strada Aldo Moro (sopraelevata) - Lungomare Canepa - Strada G. Rossa - via A. Siffredi - via E. Albareto - via Puccini - via Solim facebook C'è la Milano-Sanremo, Pogacar ritenta l'assalto alla Classica che non ha ancora vinto. Con lo sloveno i favoriti sono il vincitore del 2025, l'olandese Van der Poel, e l'azzurro Ganna #ANSA ttps://www.ansa.it/sito/notizie/sport/ciclismo/2026/03/20/milano-sanre x.com