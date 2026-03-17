Pogacar van der Poel e… I favoriti della Milano-Sanremo con Gian Luca Giardini

In questa puntata di Bike Today, Gian Luca Giardini analizza i favoriti della Milano-Sanremo, tra cui Pogacar e Van der Poel. La discussione si concentra sull’importanza di un calendario del ciclismo che si svolge sempre più all’inizio di marzo, con la stagione già avviata. La puntata offre uno sguardo sulle principali competizioni e sui protagonisti di questa corsa.

Nuovo appuntamento con Bike Today! Ospite della puntata Gian Luca Giardini, con cui analizziamo un tema sempre più attuale: un calendario del ciclismo sempre più anticipato, con la stagione già nel vivo a inizio marzo. Tra i protagonisti: Remco Evenepoel, tra alti e bassi nella sua nuova avventura con la Red Bull Bora-Hansgrohe Il talento emergente Isaac Del Toro, già protagonista e sempre più convincente I primi segnali sul pavé di Mathieu van der Poel Spazio anche ai giovani fenomeni: riflettori sul francese Paul Seixas, uno dei prospetti più interessanti del momento, e sull’attesissimo debutto stagionale di due fuoriclasse come Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it

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