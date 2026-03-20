Van der Poel sfida Pogacar | La Milano-Sanremo? Io pronto al tris

Il ciclista belga ha annunciato di essere pronto a tentare il tris alla Milano-Sanremo, dopo aver vinto nel 2023 e nel 2025. Ha dichiarato di dover essere al massimo della forma per resistere a Tadej sulla Cipressa. La sua presenza sulla linea di partenza è confermata, e l’obiettivo è ripetere il successo degli anni precedenti.

Sono tre edizioni di fila che Mathieu Van der Poel pedala da padrone alla Milano-Sanremo e. no, non è un errore. Il fatto che nel 2024 non abbia vinto conta fino a un certo punto, visto che il fuoriclasse olandese era stato decisivo per favorire il successo in volata del compagno Jasper Philipsen. Tre anni fa l’azione da maestro sul Poggio, nella passata stagione la volata mozzafiato in Via Roma vinta su Ganna e Pogacar, Mathieu stavolta va a caccia di un tris che non riesce a nessuno da Oscar Freire, primo nel 2004, 2007 e 2010. L’avvicinamento è stato il migliore possibile: senza dimenticare la stagione del cross, che ha dominato fino a stabilire il record di 8 Mondiali vinti, su strada ha sbancato l’Omloop al debutto e si è preso due tappe su 7 della Tirreno-Adriatico, utilizzata per rifinire al meglio la forma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Van der Poel sfida Pogacar: "La Milano-Sanremo? Io pronto al tris" Articoli correlati Pogacar, van der Poel e… I favoriti della Milano-Sanremo con Gian Luca GiardiniNuovo appuntamento con Bike Today! Ospite della puntata Gian Luca Giardini, con cui analizziamo un tema sempre più attuale: un calendario del... Chi vince la Milano-Sanremo 2026? Le quote dei bookmakers su Pogacar e Van der Poel. I possibili nomi a sorpresaL’attesa tipica degli appuntamenti imperdibili scandisce l’avvicinamento alla prima grande classica della stagione. Pogacar può davvero vincere la Milano Sanremo Approfondimenti e contenuti su Van der Poel sfida Pogacar La Milano... Temi più discussi: La Classica di Primavera si prende la scena: percorso, favoriti e dove vederla in tv; Ganna: Vincere la Sanremo per scrivere la storia. Spero che Pogacar non stacchi Van der Poel e...; Il duello Pogacar-Van der Poel , ma non solo. Da Pavia partirà una Sanremo ricca di stelle; Tadej Pogacar alla Gazzetta dello Sport: La Sanremo? Meglio del sesto Tour de France. Milano Sanremo 2026, una sfida tra maglie iridate. Tutte le informazioni, percorso, dove vedere atleti e atleteÈ la sfida che vede finalmente di fronte due maglie iridate: quella che ci ... msn.com Milano-Sanremo, duello Pogacar-Van der Poel: sarà una sfida tra fuoriclasseNelle liste preliminari dei partecipanti alla Classicissima anche Jasper Philipsen, Filippo Ganna, Wout van Aert, Isaac Del Toro e Jonathan Milan ... laprovinciapavese.gelocal.it Dalla Milano-Torino alla Milano-Sanremo, due giorni che sanno di storia e primavera - facebook.com facebook Al via la - Comincia la stagione delle grandi classiche del Ciclismo Guarda la #MilanoSanremo2026, a partire dalle ore 10 di sabato 21 marzo, su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com