Lo sloveno Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo dopo il suo sesto tentativo, battendo Pidcock in volata. Durante la corsa, è caduto a circa 30 chilometri dall’arrivo, si è ferito, ma ha poi recuperato e dominato negli ultimi metri. La vittoria rappresenta il suo primo successo alla Classicissima.

Per Pogacar, che in carriera vanta quattro Tour de France, un Giro d'Italia, due ori iridati e uno europei, tre Liegi-Bastogne-Liegi, cinque Giri di Lombardia, due Giri delle Fiandre, quattro Strade Bianche, un'Amstel Gold Race e due Freccia Vallone, si tratta della sua prima volta alla Classicissima di Primavera e della sua 11esima «monumento» (gli manca solo la Parigi-Roubaix). Appuntamento ora alla domenica di Pasqua, 5 aprile, con il Giro delle Fiandre. Pogacar è arrivato primo sul traguardo, battendo di mezza ruota Pidcock, con un tempo finale di 6:35:49. Lo sloveno era caduto qualche chilometro prima della Cipressa, con evidenti abrasioni sul fianco e sulla coscia sinistra, e ha dovuto rincorrere il gruppo, elemento che accresce ulteriormente la sua impresa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Milano-Sanremo, Pogacar re senza rivali. Cade, si ferisce, recupera e batte Pidcock in volata: «Finalmente ce l'ho fatta a vincerla»

Articoli correlati

Milano-Sanremo, Pogacar re senza rivali: cade, si fa male, recupera e batte Pidcock in volata. Primo successo nella ClassicissimaPogacar è arrivato primo sul traguardo, battendo di mezza ruota Pidcock, con un tempo finale di 6:35:49.

Milano-Sanremo, Pogacar eroico: cade e si ferisce ma vince in volata su PidcockSANREMO – Eroico: Tadej Pogacar vince la Milano-Sanremo e infrange uno dei suoi ultimi tabù, visto che il campione del mondo in carica non aveva mai...

Una selezione di notizie su Milano Sanremo Pogacar re senza rivali...

Temi più discussi: La Classica di Primavera si prende la scena: percorso, favoriti e dove vederla in tv; Van der Poel sfida Pogacar: La Milano-Sanremo? Io pronto al tris; Ciclismo, Martinello: Alla Milano-Sanremo sarà Pogacar contro Van Der Poel; LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: duello Pogacar-Van der Poel, Ganna spera in una occasione.

Milano Sanremo, il trionfo di Pogacar. Azzeccata la previsione di Petacchi e Manfredi (avevano detto due ore prima è il suo anno)Passare in bici sotto la traguardo mi evoca un bellissimo ricordo - dice Petacchi - emozioni incredibili che porto nel cuore, ero bambino, e dicevo ai miei genitori: voglio vincere la Milano-Sanremo ... ilsecoloxix.it

Pogacar, la Milano-Sanremo è finalmente tua: una corsa epica, dalla caduta alla volata contro PidcockPogacar, con la pelle ferita e la tuta sbrindellata, ha attaccato comunque e ha vinto in volata. Così ha conquistata la corsa che stava diventando la sua ossessione ... ilfattoquotidiano.it

UNA DELLE GARE PIU' BELLE DEGLI ULTIMI ANNI! Una Milano Sanremo pazzesca. Ricca di colpi di scena con cadute, ripartenze e un finale thriller. Sulla Cipressa scappano Tadej Pogacar che arriva a terra insieme a Van Aert e Van der Poel a pochi km da facebook