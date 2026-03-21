Milano-Sanremo Pogacar eroico | cade e si ferisce ma vince in volata su Pidcock

Tadej Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo in volata, dopo essere caduto e essersi ferito durante la gara. La corsa si è conclusa con un sorpasso su Pidcock, che si è piazzato secondo. Questa vittoria rappresenta il primo trionfo di Pogacar alla classica di primavera, che fino a oggi gli era sempre sfuggita. La gara si è svolta lungo il percorso tradizionale, con numerosi attacchi e momenti di tensione.

SANREMO – Eroico: Tadej Pogacar vince la Milano-Sanremo e infrange uno dei suoi ultimi tabù, visto che il campione del mondo in carica non aveva mai vinto la classicissima di primavera. Lo sloveno ha superato di pochissimi centesimi il britannico Thomas Pidcock dopo una lunga fuga, nonostante la brutta caduta che però non lo ha scalfito. E’ infatti ripartito come un treno vincendo in volata. Il 27enne fuoriclasse sloveno dell’Uae Team Emirates-XRG, caduto dopo Imperia a circa 33 chilometri dalla conclusione e subito rientrato in gruppo, supera in una volata a due il britannico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) e subentra nell’albo d’oro al belga Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), trionfatore nel 2023 e 2025. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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