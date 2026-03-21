Milano-Sanremo 2026 impresa Pogacar | vince la Classicissima in volata su Pidcock

Tadej Pogacar ha vinto la Milano-Sanremo 2026 in una delle edizioni più spettacolari di sempre, battendo in volata Pidcock. Lo sloveno ha affrontato una corsa ricca di cadute e rimonta, culminando con uno sprint decisivo che gli ha permesso di conquistare il suo primo traguardo nel prestigioso evento. La gara si è conclusa con una vittoria che ha lasciato il segno nella storia della Classicissima.

Caduta, rimonta e sprint decisivo: lo sloveno completa il palmares delle Monumento. Tadej Pogacar conquista per la prima volta la Milano-Sanremo e firma una delle edizioni più spettacolari della storia recente della Classicissima di primavera. Il campione del mondo sloveno si impone in volata su Thomas Pidcock al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena, decisa negli ultimi metri di via Roma. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Milano-Sanremo, Pogacar re senza rivali: cade, si fa male, recupera e batte Pidcock in volata. Primo successo nella ClassicissimaPogacar è arrivato primo sul traguardo, battendo di mezza ruota Pidcock, con un tempo finale di 6:35:49. Pogacar vince in maniera epica la Milano Sanremo: prima cade rovinosamente, poi batte in volata PidcockTadej Pogacar ha vinto per la prima volta in carriera la Milano Sanremo, al termine di una corsa bellissima, in cui ha dovuto rimontare dopo una... Milano-Sanremo 2025 Contenuti e approfondimenti su Milano Sanremo 2026 impresa Pogacar... Temi più discussi: Svelato il percorso della Sanremo Women Crédit Agricole 2026; Pogacar pensa ai tre grandi giri nel 2027: cruciali Sanremo e Roubaix; Oggi Pogacar sfida Van der Poel per prendersi la Milano-Sanremo, ecco il piano d'attacco; Milano-Sanremo 2026 oggi: dove vederla in diretta tv e in streaming gratis. Milano Sanremo 2026, la diretta: impresa Pogacar. Cade, si ferisce, recupera e batte in volata Pidcock. Primo trionfo nella ClassicissimaEdizione che resterà nella storia. Lo sloveno al sesto tentativo vince anche la Classicissima quando sembrava impossibile dopo la caduta ai -30 km. Poi lo show su Cipressa e Poggio, quindi la volata v ... corriere.it LIVE Milano-Sanremo 2026 in DIRETTA: Pogacar cade, si rialza e conquista la Classicissima! Pidcock si arrende allo sprintCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.58 E ... oasport.it #MilanoSanremo @CA_Ita x.com Caduta shock alla Milano-Sanremo: Debora Silvestri vola oltre il guard rail, la spaventosa sequenza facebook