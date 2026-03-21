Milano-Sanremo highlights | Pogacar cade si rialza e vince
Durante la corsa Milano-Sanremo, Tadej Pogacar è inciampato e caduto, ma è riuscito a rialzarsi e a vincere la gara. La sua vittoria ha concluso la sua lunga attesa di un successo in questa classica. La gara si è svolta con numerosi momenti di tensione, culminando con la vittoria dell’atleta sloveno.
Tadej Pogacar conquista la Milano-Sanremo e cancella uno degli ultimi vuoti nel suo palmares, imponendosi finalmente nella Classicissima. Lo sloveno precede di un soffio Tom Pidcock al termine di una lunga azione, portata a termine nonostante una caduta durante la corsa che non ne ha compromesso la prestazione. Rivivi la sua vittoria in volata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Tadej POGACAR cade, SI RIALZA, attacca a ripetizione e vince in volata al fotofinish | HIGHLIGHTS
Una selezione di notizie su Milano Sanremo highlights Pogacar cade...
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Cadi. Ti ferisci. Ti rialzi. E vinci la Milano-Sanremo. Mai vista una cosa del genere. Leggendario Tadej Pogacar. facebook