Milano-Sanremo highlights | Pogacar cade si rialza e vince

Durante la corsa Milano-Sanremo, Tadej Pogacar è inciampato e caduto, ma è riuscito a rialzarsi e a vincere la gara. La sua vittoria ha concluso la sua lunga attesa di un successo in questa classica. La gara si è svolta con numerosi momenti di tensione, culminando con la vittoria dell’atleta sloveno.