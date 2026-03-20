Milano-Sanremo femminile 2026 | Elisa Longo Borghini vuole lasciare il segno bisogna staccare Lorena Wiebes

La Milano-Sanremo femminile 2026, alla sua ottava edizione, si prepara a tornare con le atlete in corsa per la vittoria. Elisa Longo Borghini punta a lasciare il suo segno, cercando di staccare Lorena Wiebes, che si presenta come una delle favorite. La corsa rappresenta il ritorno della Classicissima di Primavera al femminile, dopo oltre venti anni di assenza.

Edizione numero 8 per la Milano-Sanremo al femminile, la Classicissima di Primavera che è tornata per le donne l’anno scorso, dopo una lunga assenza durata venti anni. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso e favorite. PERCORSO. Il percorso rispetta in totalità quello dello scorso anno. Si partirà dunque da Genova, per arrivare al traguardo nel cuore della città dei fiori. Il tracciato, perlopiù pianeggiante, diventerà più vivace verso il finale con la bellezza di cinque salite spalmate in circa cinquanta chilometri. Le prime tre asperità saranno il Capo Mele (1.8 km al 4,5 % con punte massime al 7%), Capo Cervo (1,7 km al 3,1%) e, in ultimo, Capo Berta (2 km al 6,1% con punte al 9%). 🔗 Leggi su Oasport.it

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