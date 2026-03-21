A Milano, lungo viale Mugello, si è verificato un incidente mortale ripreso dalla dashcam di un taxi. Nel video si vede il veicolo attraversare l’incrocio con viale Corsica prima di scontrarsi con una moto. A bordo della moto si trovano due persone, Elisa Teodora Dranca e Mithum Sandeepa Perera Kuranage, che sono coinvolte nell’impatto. L’evento si svolge in pochi secondi.

Il taxi che attraversa l'incrocio di viale Mugello-viale Corsica e lo scontro con la moto su cui si trovano Elisa Teodora Dranca e Mithum Sandeepa Perera Kuranage: accade tutto in una manciata di secondi. I due ventenni, sbalzati dalla sella, muoiono sul colpo . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, lo schianto mortale di viale Mugello ripreso dalla dashcam del taxi

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