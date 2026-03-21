A Milano, in viale Mugello, si è verificato un incidente stradale alle 3 di stamattina che ha causato la morte di due giovani. Una ragazza di vent’anni e un ragazzo di 23 anni sono deceduti sul luogo dell’incidente. La polizia sta ancora indagando sulle cause e sulle dinamiche dello scontro. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta.

Una ragazza di vent’anni e un ragazzo di 23 anni hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamani, alle 3.50, tra Viale Mugello e Corso Ventidue Marzo, a Milano. I due erano in sella a una moto quando, per cause in corso di accertamento, è avvenuto lo scontro con una macchina, un taxi, guidato da un uomo di 61 anni. Nell’impatto i due giovani hanno perso la vita. Sul posto insieme con i soccorsi di Areu 118, i vigili del fuoco e la polizia locale, al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Iran, Trump: “Non voglio il cessate il fuoco”. Nella notte missili di Teheran su Israele e contro una base militare Usa nell’Oceano Indiano New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, incidente in viale Mugello: morti due ventenni

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