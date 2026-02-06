Di Caronno e Garbagnate i due ventenni morti nell’incidente di Saronno

Due giovani di Caronno Pertusella e Garbagnate sono morti nella notte a Saronno dopo un incidente in viale Europa. I ventenni viaggiavano insieme quando la loro auto si è scontrata con un altro veicolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per entrambi non c’era più niente da fare. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

