Milan-Lecce | Sky Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming

Milan-Lecce si gioca alle 20.45 a San Siro, con Zufferli come arbitro. La partita rappresenta un momento importante per il Milan, che cerca di consolidare la propria posizione in classifica, e per il Lecce, impegnato a evitare la zona retrocessione. Ecco dove seguire l’incontro: Sky, Dazn o NOW, con opzioni di visione in tv e streaming.

Il Milan torna a San Siro dopo due partite in trasferta e sulla carta è l'impegno più semplice in questo blocco di partite: il Lecce ha perso le ultime tre di campionato. Fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Zufferli. Allegri ha ancora nella testa la grande notte di Como: la rimonta da 0-1 a 3-1 con Maignan spaziale e Rabiot. di più. Il morale è decisamente alto, la condizione atletica è stata migliore in altre occasioni, l'infermeria manda buone notizie. Pavlovic torna a disposizione dopo il trauma cranico e il taglio all'arcata sopraccigliare, Pulisic può tornare titolare dopo i 90 minuti di riposo in panchina a Como. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

