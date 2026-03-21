Milan-Torino Leao alza bandiera bianca | ecco chi giocherà al posto del portoghese

Durante la 30ª giornata di Serie A, Rafael Leao non sarà in campo per il Milan contro il Torino. L’attaccante portoghese classe 1999 non è stato convocato per questa partita, che si svolgerà oggi pomeriggio a San Siro. Al suo posto, ci sarà un altro giocatore della rosa rossonera, pronto a scendere in campo. La formazione ufficiale verrà comunicata poco prima dell’inizio del match.

Un principio di pubalgia che non ha dato tregua a Leao. Sembrava risolto a febbraio, ma evidentemente non era proprio così. Ieri il dolore si è ripresentato e così Allegri non ha convocato l'attaccante portoghese. Costretto ad alzare bandiera bianca per il match odierno contro il Toro e atteso, in giornata, da esami strumentali per conoscere l'entità del problema. Brutta notizia per il Diavolo, ma anche per il Portogallo, che aveva regolarmente convocato il nativo di Almada per le amichevoli internazionali contro Messico e Stati Uniti d'America previste nei prossimi giorni. Da vedere se raggiungerà il ritiro della 'Seleção' del Commissario Tecnico Roberto Martínez, poi, per essere visitato anche dai medici della sua Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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