Infortunio Leao | il portoghese salta Milan Torino Quali sono le sue condizioni e quanto dovrà rimanere ai box ultimissime

L’attaccante portoghese del Milan sarà assente dalla partita contro il Torino prevista per sabato 21 marzo 2026. Le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione e si attendono aggiornamenti ufficiali sui tempi di recupero. La sua assenza rappresenta un elemento importante nella preparazione della squadra in vista dell’incontro in programma a San Siro.

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