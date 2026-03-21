Secondo i quotidiani sportivi in edicola oggi, sono state illustrate le probabili formazioni di Milan-Torino, con due rientri previsti per Allegri e un’assenza significativa tra le fila dei rossoneri. La sfida si giocherà tra le due squadre, con alcune variazioni rispetto alle ultime partite. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in vista del proseguimento del campionato.

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà a 'San Siro' il Torino di Roberto D'Aversa per la 30^ giornata della Serie A 2025-2026. Il Diavolo cercherà di vincere per operare il contro-sorpasso al secondo posto in classifica ai danni del Napoli, che ieri sera ha espugnato Cagliari (1-0) nell'avvincente corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League che ci accompagnerà fino al termine della stagione. I quotidiani sportivi oggi in edicola hanno ipotizzato le probabili formazioni dei rossoneri e dei granata per il match odierno. In casa Milan, praticamente scelte fatte per Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino, le probabili formazioni: due rientri per Allegri. Ma anche un’assenza importante

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