Milan-Torino la probabile formazione rossonera | due rientri e due conferme per Allegri

Sabato 21 marzo alle 18:00 il Milan affronta il Torino a San Siro. Allegri ha deciso di inserire due giocatori al rientro e confermare due elementi della formazione precedente. La formazione rossonera è quasi pronta, con alcune variazioni rispetto alla partita precedente. La sfida tra le due squadre si avvicina e l’allenatore ha scelto la formazione da mettere in campo.

Mancano appena due giorni alla nuova partita del Milan di Massimiliano Allegri che, sabato 21 marzo alle ore 18:00, ospiterà a 'San Siro' il Torino per la 30esima giornata della Serie A 2025-2026. Una partita che il Diavolo dovrà vincere a tutti i costi per cercare di restare quanto meno nella scia dell'Inter capolista, distante 8 punti e per respingere gli assalti di Napoli, Como, Juventus e Roma alla posizione Champions dei rossoneri. Allegri, nonostante il Milan sia reduce dall'inopinato k.o. (0-1) allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio, non cambierà modulo: avanti con il suo sistema tattico preferito, il 3-5-2. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Torino, la probabile formazione rossonera: due rientri e due conferme per Allegri Articoli correlati Lazio-Milan, la probabile formazione rossonera: un ritorno e due dubbi per AllegriIl tecnico rossonero non si discosterà dall'assetto tattico che sta pagando i dividendi in questa stagione, quindi, avanti con il 3-5-2. Leggi anche: Milan-Verona, la probabile formazione di Allegri: una certezza e due dubbi in casa rossonera Contenuti utili per approfondire Milan Torino la probabile formazione... Temi più discussi: Probabile Formazione - 30° Giornata; Milan - Torino; Formazioni ufficiali Milan-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Thuram, Lautaro Martinez, Pulisic, Nkunku, Bonny, Gabbia e Bartesaghi; Milan, la probabile formazione contro la Lazio: Jashari dal 1'. Estupinan corre a sinistra. Probabili formazioni Milan-Torino: cosa filtra su Leao-Pulisic. Zapata verso la panchinaProbabili formazioni Milan Torino - Nella giornata di sabato 21 marzo, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di ... fantamaster.it Probabili formazioni Milan-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Pulisic, Nkunku, Simeone, Adams e ZapataIl Milan deve ripartire dopo la sconfitta contro la Lazio e per farlo deve battere il Torino: le ultime sulle formazioni di Allegri e D'Aversa nella trentesima giornata di Serie A. msn.com Verso Milan-Torino: conferme per il 3-5-2, tornano Bartesaghi e Rabiot, in attacco… x.com Milan Torino, San Siro si prepara al grande pienone La stima sul numero di presenti per la sfida di Serie A - facebook.com facebook