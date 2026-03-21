Milan-Torino i rossoneri indosseranno la nuova quarta maglia per la stagione 2025-2026

Durante il match tra Milan e Torino, in programma oggi alle 18:00 a San Siro, i rossoneri di Massimiliano Allegri indosseranno la nuova quarta maglia per la stagione 2025-2026. La divisa è stata presentata ufficialmente dalla squadra e sarà utilizzata per la prima volta in questa partita. La maglia si distingue per il design e i colori scelti per questa stagione.

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà a 'San Siro' il Torino di Roberto D'Aversa per la 30esima giornata di Serie A. Una partita che il Diavolo - ieri superato in classifica dal Napoli, vittorioso 1-0 sul campo del Cagliari - dovrà fare sua ad ogni costo. Per tornare davanti ai partenopei in graduatoria, compiendo così un piccolo passo in avanti verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. E, perché no, per continuare a sognare lo Scudetto fin quando la matematica lo consentirà. Per la sfida di oggi pomeriggio contro i granata, il Milan scenderà in campo con la nuova quarta maglia confezionata da PUMA in collaborazione con Slam Jam per la stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Torino, i rossoneri indosseranno la nuova quarta maglia per la stagione 2025-2026 Articoli correlati Milan, la nuova quarta maglia 2025-2026 di PUMA e Slam Jam | VIDEOSvelata a sorpresa domenica scorsa in occasione di Milan-Parma, ecco la nuova quarta maglia per la stagione 2025-2026. Leggi anche: Milan, ufficiale la nuova quarta maglia 2025-2026: ‘Fourth Kit’ disponibile in due versioni Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Torino i rossoneri indosseranno... Temi più discussi: Milan-Torino: probabili formazioni e statistiche; Milan-Torino, rossoneri sotto pressione: tra riscatto e corsa Champions; Leao salta Milan-Torino, Allegri in ansia: che cosa è successo; Milan-Torino, probabili formazioni e ultime notizie: chi con Pulisic in attacco? Allegri ritrova Rabiot. Milan-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeDopo il successo del Napoli a Cagliari, rossoneri chiamati a rispondere per riprendersi il 2° posto. I granat però sono in fiducia ... tuttosport.com Milan-Torino, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tvFischio d'inizio sabato alle ore 18 al Meazza. Direzione di gara affidata all'arbitro Fourneau della sezione di Roma 1 ... gazzetta.it #MilanTorino di #SerieA in #diretta: le #formazioni e dove vederla | #Live #News facebook MATCHDAY AC Milan vs Torino 18:00 CET Serie A San Siro #MilanTorino x.com