Milan-Torino Hernanes | Se Leao aveva un fastidio Allegri ha fatto bene a farlo riposare

Hernanes, ex calciatore e attualmente commentatore, ha commentato la scelta di Allegri di far riposare Leao durante la partita tra Milan e Torino. Ha detto che se il portoghese aveva un fastidio, la decisione di rimuoverlo dal campo è stata corretta. L’analisi dell’ex giocatore si è concentrata sulla gestione della squadra e sulle scelte del tecnico durante il match.

Manca pochissimo al calcio d'inizio di Milan-Torino, sfida valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Dagli studi pre-partita di 'DAZN', Hernanes è intervenuto per dire la sua sul match di San Siro. Di seguito, le sue parole. "Il Milan ha fatto un passo falso contro la Lazio, ora c'è bisogno di una reazione. Il Milan senza Modric il prossimo anno dovrebbe cambiare totalmente la strategia di gioco. Sarebbe un mal di testa per Allegri trovare un altro giocatore così". "Se Leao aveva un fastidio il Milan ha fatto bene a farlo riposare. Allegri lo protegge come una figlio, se avesse la possibilità la schiererebbe anche stasera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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