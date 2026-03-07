Il tecnico del Milan ha commentato la presenza di Leao a casa nelle sere precedenti, affermando che si è trattato di un errore. Ha inoltre confermato il suo attuale contratto fino al 2027, sottolineando che il focus è sulla prossima partita contro l’Inter e che, finché non si raggiungeranno gli obiettivi prefissati, bisogna concentrarsi sul presente.

Dentro (magari non di molto, ma comunque ancora "dentro") o fuori. Il derby di domani in un modo o nell'altro indirizzerà il resto della stagione rossonera in chiave scudetto e, simultaneamente, in relazione alla corsa Champions. Non è un incrocio da mezze misure: se il Milan vuole ancora cullare qualche speranza tricolore, l'unico risultato utile è la vittoria. Tre punti che comunque sarebbero vitali anche per la zona europea, dal momento che il Napoli ha vinto. "Il derby è sempre una partita speciale e bella da giocare e da vivere - dice Allegri -. Sarà una bellissima serata di sport, si affrontano la prima e la seconda. I punti però valgono nel derby come la prossima domenica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Se Leao è stato a casa tutte le sere, ha sbagliato! Il mio futuro? Al Milan sto bene"

Milan, Leao post Cremonese: “Sto bene fisicamente, ma non solo al 100%”Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'Telelombardia' dopo Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è...

Milan, Eranio non ha dubbi: “Leao ha grandi qualità ma è un anarchico. Allegri è stato intelligente …”Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il noto giornalista di fede rossonera ha intervistato l'ex giocatore del Milan...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Allegri Se Leao è stato a casa tutte le....

Temi più discussi: Leao-Pulisic, la coppia che non c'è: solo 2 gol insieme. Allegri chiede risposte verso la Cremonese; Milan, Allegri vuole la svolta da Leao e Pulisic: finora in coppia solo due gol; Milan, Leao centravanti è il problema? Ecco perché Allegri non ama il tridente; Milan, Pulisic o Nkunku in coppia con Leao nel derby? La scelta di Allegri.

Milan-Inter, da Modric a Leao: l’ex leggenda nerazzurra avverte la squadra di AllegriL'ex leggenda nerazzurra analizza Milan-Inter: dall'importanza di Leao alla gestione di Modric fino alla lotta scudetto. spaziomilan.it

Allegri: Il Derby è sempre una partita particolare, speciale, bella da giocare e vivereAmici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. Sabato 7 marzo, vigilia del Derby più bello d'Italia: domani, ore 20.45, a San Siro va in scena Milan-Inter. La stracittadina milanese ... milannews.it

#Allegri: “ #Leao Se è stato a casa tutte le sere ha sbagliato, doveva uscire. Non è che siccome c'è il derby allora si resta sempre a casa. #Inter squadra forte che le ha vinte quasi tutte. Fischi a #Bastoni Dico solo che i tifosi del #Milan dovranno starci vicino x.com

Massimiliano Allegri vorrebbe Kean al Milan la prossima stagione - facebook.com facebook