Milan-Torino formazioni ufficiali | Allegri lancia Fullkrug Recupero importante in attacco

Le formazioni ufficiali di Milan-Torino sono state annunciate per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2025-26. Il tecnico del Milan ha deciso di schierare Fullkrug come punta titolare, mentre il Torino ha confermato alcuni giocatori in attacco dopo un recupero importante. La partita è in programma oggi, con le squadre pronte a scendere in campo.

Milan-Torino partita valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. I rossoneri devono ripartire dopo la brutta sconfitta contro la Lazio e cercare i tre punti per accorciare (almeno temporaneamente) sull'Inter capolista e per sorpassare il Napoli al secondo posto che al momento è davanti al Diavolo grazie alla vittoria contro il Cagliari di ieri sera. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Torino. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Nkunku, Gimenez. All. Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Torino, formazioni ufficiali: Allegri lancia Fullkrug. Recupero importante in attacco Articoli correlati Milan-Torino, probabili formazioni: Fullkrug in attacco! Le ‘scelte’ di AllegriDopo la brutta prestazione fornita contro la Lazio, il Milan di Massimiliano Allegri vale assolutamente riscattarsi. Formazioni ufficiali Fiorentina Milan, Vanoli sceglie Kean. Allegri punta su Fullkrug e PulisicFormazioni ufficiali Fiorentina Milan, i viola di Vanoli si affidano su Kean in attacco. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Torino formazioni ufficiali... Temi più discussi: Milan-Torino: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Milan-Torino oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioni; Milan-Torino, probabili formazioni e ultime notizie: chi con Pulisic in attacco? Allegri ritrova Rabiot; TORINO-PARMA 4-1. Milan-Torino, le formazioni ufficiali: D’Aversa sceglie Prati, in attacco…Sciolti tutti i dubbi. Tutto pronto per Milan-Torino: a San Siro va in scena la 30° giornata di Serie A tra i rossoneri di Allegri e i granata di D'Aversa. Le scelte dei due tecnici confermano in gran ... toronews.net Milan-Torino, le formazioni ufficiali: torna Rabiot, Fullkrug al posto di LeaoQueste le formazioni ufficiali di Milan-Torino, gara valida per la trentesima giornata di Serie A. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, ... milannews.it Milan-Torino, formazioni ufficiali: Allegri lancia Fullkrug. Recupero importante in attacco facebook Match Preview Tutto quello che c'è da sapere su Milan-Torino! @pumafootball x.com