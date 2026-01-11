Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, valida per la ventesima giornata di Serie A 2025/2026. Vanoli sceglie Kean in attacco, mentre Allegri si affida a Fullkrug e Pulisic. La partita si gioca oggi alle 15:00, offrendo un importante momento di confronto tra le due squadre nella stagione in corso.

Formazioni ufficiali Fiorentina Milan, i viola di Vanoli si affidano su Kean in attacco. Allegri punta su Fullkrug Le formazioni ufficiali di Fiorentina Milan, match delle 15:00 e valido per la ventesima giornata di Serie A 20252026. Ecco le scelte di Vanoli e Allegri: FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA MILAN FIORENTINA (4-1-4-1): De?Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Fiorentina Milan, Vanoli sceglie Kean. Allegri punta su Fullkrug e Pulisic

Leggi anche: Lazio-Fiorentina: formazioni ufficiali. Vanoli temerario: lascia in panchina Kean e Solomon

Leggi anche: Fiorentina-Cremonese: formazioni ufficiali. Kean in panchina. Per Vanoli gara da dentro o fuori

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Probabili formazioni Fiorentina-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Modric, Nkunku, Fullkrug, Gosens, Kean, Fofana e Leao; Fiorentina-Milan: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Fiorentina-Milan: le probabili formazioni e dove vederla in tv.

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: debutta dal 1' Füllkrug, torna Kean. Out Rabiot - È tutto pronto al Franchi per la sfida tra la Fiorentina e il Milan, fischio di inizio in programma alle 15:00 e gara valida per la 20^ giornata. tuttomercatoweb.com