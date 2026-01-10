Primavera 1 Torino-Milan 1-0 in diretta | tiro di Lontani rigore su Castiello? | LIVE News
Alle 13:00 allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano si disputa Torino-Milan, partita valida per la 19ª giornata di Primavera 1 2025-2026. Segui in tempo reale il nostro aggiornamento sul risultato e gli eventi principali del match, tra cui il tiro di Lontani e un possibile rigore su Castiello. Restate con noi per tutte le novità dalla partita.
Alle ore 13:00, allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano (TO) si gioca Torino-Milan, partita della 19^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: segui il nostro LIVE testuale del match dei rossoneri di mister Giovanni Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Primavera 1, Atalanta-Milan 0-0 in diretta: Castiello si divora un gol | LIVE News
Leggi anche: Primavera 1, Atalanta-Milan 0-0 in diretta: Lontani vicino al gol | LIVE News
Primavera: domani Torino-Milan; SUBITO VITTORIA PER LA PRIMAVERA: 2-1 ALLA ROMA; Primavera 1 | Lazio-Fiorentina 2-2, il tabellino; Primavera 1. Riprende il campionato, sette sfide aprono oggi il 2026: il programma.
LIVE Primavera 1, Torino-Milan 1-0 intervallo. Gol di Zeppieri - 45' L'arbitro fischia la fine del primo tempo 43' GOOOOOL TORINO: Zeppieri, dopo aver controllato il cross dal fondo di Zaia, fa una finta e insacca. torinogranata.it
Diretta/ Torino Milan Primavera (risultato 1-0) streaming video tv: gol di Zeppieri! (oggi 10 gennaio 2026) - Diretta Torino Milan Primavera streaming video tv oggi, sabato 10 gennaio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net
LIVE! Primavera, Torino-Milan 1-0 - Seguite qui con noi su Toro News la diretta testuale dell'incontro tra le formazioni Primavera di Torino e Milan ... msn.com
01' Kickoff Torino Primavera v Milan Primavera x.com
Segui con noi Torino-Milan Primavera in diretta - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.