Milan-Torino 3-1 Rabiot e Fofana stendono il Toro | Serie A News

Nel match della 30ª giornata di Serie A, il Milan ha battuto il Torino 3-1. Rabiot ha segnato il gol che ha portato avanti il Milan, mentre Fofana ha realizzato il secondo per i rossoneri. Il Torino ha cercato di reagire, ma non è riuscito a recuperare il risultato. La partita si è conclusa con la vittoria del Milan, che ha ottenuto tre punti importanti.

Il Milan di Massimiliano Allegri torna in vantaggio contro il Torino di Roberto D'Aversa nella partita della 30ª giornata del campionato di Serie A 20252026 che si sta svolgendo allo stadio 'San Siro' di Milano. Rabiot e Fofana stendono il Torino nel giro di due minuti. Al 54' l'ex Marsiglia si fa trovare libero sul secondo palo e spinge in rete il bel cross di Pulisic. Due minuti dopo il Milan ne fa un altro: Fofana si gira in un fazzoletto e la piazza sotto l'incrocio, non può farci nulla Paleari. Sorride anche Rafael Leao, inquadrato sul maxi-schermo di San Siro dopo la rete del momentaneo 2-1.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Torino 3-1, Rabiot e Fofana stendono il Toro | Serie A News Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: Milan Torino 3-1, prima Rabiot e poi Fofana! Uno-due micidialeCalciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro... Como-Milan 1-2: Rabiot ribalta il punteggio al Sinigaglia! | Serie A NewsIl Milan di Massimiliano Allegri perviene al pareggio contro il Como di Cesc Fàbregas in occasione del recupero della 16^ giornata della Serie A... Una selezione di notizie su Milan Torino 3 1 Rabiot e Fofana... Temi più discussi: Milan, contro il Torino Allegri va avanti col 3-5-2. Confermati Leao e Pulisic, Rabiot dal 1'; Dove vedere Milan-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Milan-Torino pronostico e quote, la chicca sul risultato esatto; Milan-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale. Milan-Torino 3-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Pavlovic, Simeone, Rabiot e FofanaLa diretta live di Milan-Torino di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE Milan-Torino 3-1 Serie A 2025/2026: Milan tris con gol di FofanaSerie A 2025/2026, 30a giornata. Cronaca minuto per minuto di Milan-Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it #MilanTorino 1-1 (45'): #Simeone risponde a #Pavlovic, ma pessimo primo tempo del Diavolo #SempreMilan #SerieA x.com SERIE A | In campo Milan-Torino. Leao infortunato, salta la partita. #ANSA facebook