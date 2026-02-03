Bologna-Milan di Serie A 0-3 | tris con Rabiot! | LIVE NEWS

Alle 20:45 si gioca Bologna-Milan allo stadio Dall’Ara. I rossoneri di Allegri vogliono confermare il loro buon momento e puntano a portare a casa i tre punti, dopo una serie di risultati positivi. La partita si preannuncia intensa, con il Milan che vuole continuare la striscia di vittorie e il Bologna che cerca di reagire davanti al suo pubblico. Le formazioni sono pronte, i tifosi si preparano a vivere un match importante.

Alle ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara', si disputerà Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco il LIVE testuale con tutte le news di avvicinamento al match dei rossoneri di Massimiliano Allegri in tempo reale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bologna-Milan di Serie A 0-3: tris con Rabiot! | LIVE NEWS Approfondimenti su Bologna Milan 2026 Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Milan 0-3, tris di Rabiot Nella partita di oggi, il Milan ha dominato il Bologna con un punteggio di 3-0. Como-Milan di Serie A 1-2: rossoneri in vantaggio con Rabiot! | LIVE News Alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como si disputa il recupero della 16ª giornata della Serie A tra Como e Milan. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Gol PAZZESCHI che non vedremo più Ultime notizie su Bologna Milan 2026 Argomenti discussi: Perché Bologna-Milan si gioca stranamente di martedì senza che ci fossero obblighi di calendario; Serie A, perché Bologna-Milan si giocherà di martedì? La spiegazione; Bologna-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Bologna-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Bologna-Milan 0-3 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di RabiotLa diretta live di Bologna-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Bologna-Milan (0-3): il Diavolo ha cominciato a giocare con sufficienza, Allegri insoddisfatto62' | Tentativo dalla lunga distanza di Odgaard, che in due tempi fa sua la sfera senza troppi problemi. 58' | Ammonito Freuler per un fallo tattico all'altezza del centrocampo ... milannews.it Le parole di Igli Tare su Mateta nell’intervista pre Bologna-Milan - facebook.com facebook MP LIVE – Serie A, Bologna-Milan: segui con noi il match in diretta! x.com

