Milan-Torino di Serie A 1-0 | eurogol di Pavlovic! | Live News

Questo pomeriggio alle 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, Milano, si è disputata la partita di Serie A tra Milan e Torino, conclusa con un risultato di 1-0. Pavlovic ha segnato un gol da fuori area che ha deciso l'incontro. La partita ha visto il Milan battere il Torino grazie a questa rete decisiva.

Il Milan l'ha sblocca grazie ad un eurogol di Pavlovic: dal limite ha lasciato partire un pallonetto di potenza che Paleari non è riuscito a parare Rabiot e Pulisic provano il fraseggio dentro l'area avversaria, l'americano però non è riuscito a concludere a causa di una deviazione. Nulla da fare Il Torino continua a cercare il gol del vantaggio. Milan moscio, quasi mai sceso in campo Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 a 'San Siro'. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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