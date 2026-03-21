Milan-Torino di Serie A 0-0 | rossoneri mai in partita | Live News

Questo pomeriggio alle 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro si è disputata la partita di Serie A tra Milan e Torino, terminata con un risultato di 0-0. I rossoneri non sono riusciti a trovare la rete e sono apparsi poco incisivi durante l'intero incontro. Il Torino ha mantenuto la linea difensiva senza subire gol, ma non ha segnato nemmeno lui.

Rabiot e Pulisic provano il fraseggio dentro l'area avversaria, l'americano però non è riuscito a concludere a causa di una deviazione. Nulla da fare Il Torino continua a cercare il gol del vantaggio. Milan moscio, quasi mai sceso in campo Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 a 'San Siro'. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Nkunku, Gimenez. All. Massimiliano Allegri. TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlašic; Simeone, Zapata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Torino di Serie A 0-0: rossoneri mai in partita | Live News Articoli correlati Primavera 1, Torino-Milan: la partita dei rossoneri in diretta | LIVE NewsAlle ore 13:00, allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano (TO) si è giocata Torino-Milan, partita della 19^ giornata del campionato Primavera 1... Milan-Torino di Serie A: la partita di ‘San Siro’ in diretta | Live NewsEcco le formazioni ufficiali di Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 a 'San Siro'. BORDOCAM MILAN INTER 1-0: il Derby come non l'hai visto! Mossa Estupinan e proteste Inter | DAZN Tutti gli aggiornamenti su Milan Torino di Serie A 0 0 rossoneri... Temi più discussi: Milan-Torino, ecco come comprare i biglietti del match di San Siro; AC Milan-Torino, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri; Milan-Torino: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Milan-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Milan-Torino 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: fischio d’inizioLa diretta live di Milan-Torino di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Milan-Torino diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVEA San Siro la partita valida per la trentesima giornata di campionato tra i rossoneri di Allegri e i granata di D'Aversa: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it #MilanTorino di #SerieA: la partita di ‘San Siro’ in diretta | Live News #SerieA #SempreMilan #ACMilan x.com Così il Mister nel pre-partita di #MilanTorino "Abbiamo parlato con Rafa e abbiam deciso insieme di tenerlo a riposo oggi. Ora recupererà in questi 20 giorni: non credo vada in nazionale, ha bisogno di recuperare..." "E' una partita importante, veniamo da u facebook