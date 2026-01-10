Alle ore 13:00 allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano si disputa Torino-Milan, gara valida per la 19ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Segui il nostro aggiornamento in tempo reale per tutti gli sviluppi di questa partita tra le giovani formazioni di Torino e Milan, allenate da mister Giovanni Renna.

Alle ore 13:00, allo stadio 'Valentino Mazzola' di Orbassano (TO) si gioca Torino-Milan, partita della 19^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: segui il nostro LIVE testuale del match dei rossoneri di mister Giovanni Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Primavera 1, Torino-Milan: la partita dei rossoneri in diretta | LIVE News

Leggi anche: Torino-Milan di Serie A: la diretta della partita dei rossoneri | LIVE News

Leggi anche: Torino-Milan in diretta tv e in live streaming: ecco dove vedere la partita dei rossoneri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Primavera: domani Torino-Milan; SUBITO VITTORIA PER LA PRIMAVERA: 2-1 ALLA ROMA; Primavera 1 | Lazio-Fiorentina 2-2, il tabellino; Primavera 1. Riprende il campionato, sette sfide aprono oggi il 2026: il programma.

Primavera, Torino-Milan: le formazioni ufficiali della sfida - Oggi il Milan Primvera di mister Giovanni Renna chiude il suo girone di andata con la diciannovesima giornata di campionato che si gioca in casa del Torino. milannews.it