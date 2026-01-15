Como-Milan 1-3 doppietta di Rabiot e rossoneri a -3 dall’Inter
Il Milan ha conquistato una vittoria per 3-1 sul campo del Como nel recupero della 16ª giornata di Serie A. Con questa prestazione, i rossoneri si posizionano al secondo posto in classifica, a sole tre lunghezze dall’Inter, capolista. La doppietta di Rabiot ha contribuito a consolidare il risultato, mantenendo i rossoneri in corsa per le zone nobili del campionato.
Il Milan supera 3-1 in trasferta il Como nel recupero della 16a giornata di Serie A e si riporta a tre punti di distanza dalla capolista Inter, salendo al secondo posto in solitaria in classifica. Kempf al 10? porta avanti la squadra di Fabregas, che viene raggiunta al 45? dalla rete di Nkunku su calcio di rigore. Nella ripresa i rossoneri ribaltano la partita con il gol di Rabiot al 10? su assist di Leao. Il francese si ripete nel finale, al 43?, chiudendo definitivamente la partita. Il Como si ferma così dopo quattro risultati utili consecutivi e resta fermo a quota 34, al sesto posto, a meno cinque dalla zona Champions. 🔗 Leggi su Lapresse.it
