Milan-Como 1-1 | Leao risponde a Nico Paz Rossoneri a -7 dall' Inter
Milano, 18 febbraio 2026 – Il Milan viene frenato sull’1-1 dal Como nel recupero del 24° turno di Serie A e resta a sette lunghezze dalla capolista Inter, che può così fare un primo scatto verso lo scudetto. Lascia quindi un retrogusto amaro il 24° risultato utile consecutivo ottenuto dagli uomini di Allegri che, dopo una prima mezz’ora di gara avara di emozioni, è finito sotto nel punteggio per effetto della rete di Nico Paz, il, quale ha sfruttato un clamoroso errore in disimpegno di Maignan e ha insaccato il pallone con freddezza. I lariani hanno poi avuto l’opportunità di raddoppiare con Ramon prima dell’intervallo, ma l'estremo difensore del Milan è riuscito a farsi perdonare disinnescando un pallone pericoloso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
