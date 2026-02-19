Il Milan ha pareggiato 1-1 contro il Como, con Leao che ha segnato in extremis per rispondere a Nico Paz. La partita si è decisa negli ultimi minuti, quando il Como ha sfiorato il gol vittoria, ma il portiere rossonero ha parato un rigore. La squadra di Pioli rimane a sette punti dall’Inter, che ha già vinto il suo match e si avvicina alla vetta. I rossoneri devono ora affrontare le prossime sfide con maggiore attenzione per mantenere le speranze di scudetto.

Milano, 18 febbraio 2026 – Il Milan viene frenato sull’1-1 dal Como nel recupero del 24° turno di Serie A e resta a sette lunghezze dalla capolista Inter, che può così fare un primo scatto verso lo scudetto. Lascia quindi un retrogusto amaro il 24° risultato utile consecutivo ottenuto dagli uomini di Allegri che, dopo una prima mezz’ora di gara avara di emozioni, è finito sotto nel punteggio per effetto della rete di Nico Paz, il, quale ha sfruttato un clamoroso errore in disimpegno di Maignan e ha insaccato il pallone con freddezza. I lariani hanno poi avuto l’opportunità di raddoppiare con Ramon prima dell’intervallo, ma l'estremo difensore del Milan è riuscito a farsi perdonare disinnescando un pallone pericoloso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan-Como 1-1: Leao risponde a Nico Paz. Rossoneri a -7 dall'Inter

