Il Milan risponde al Napoli e torna 2° Rabiot e Fofana lanciano il Diavolo | 3-2 al Torino

Il Milan ha battuto il Torino con un punteggio di 3-2, conquistando così il secondo posto in classifica e lasciando il Napoli dietro. Rabiot e Fofana sono stati i protagonisti del match, contribuendo ai tre gol della squadra. La partita si è conclusa con il Milan che si riprende dopo la sconfitta contro la Lazio e si trova a cinque punti dall’Inter.

Il Milan batte 3-2 il Torino e si riprende il 2° posto dall'assalto del Napoli: il Diavolo si porta a -5 dall'Inter e torna alla vittoria dopo lo stop di Roma contro la Lazio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Milan-Torino 3-2 (90?), tre punti d’oro per il Diavolo: decisivi Rabiot e FofanaMilan-Torino è appena finita la sfida allo stadio 'San Siro' tra i rossoneri di Allegri e i granata di D'Aversa. Il Milan canta la Marsigliese e riacciuffa il secondo posto: è 3 a 2 al Torino. Decisivi Rabiot, Fofana e l’eurogol di PavlovicÈ un Milan che, vista l’assenza di Leao, si aggrappa all’uomo di fiducia di Max (Rabiot) e all’inaspettato Fofana. Contenuti utili per approfondire Milan risponde Temi più discussi: Roma-Fiorentina finisce 1-1, il Milan batte la Juventus, 0-0 tra Como e Ternana; La Lazio batte il Milan 1-0, l'Inter ora a +8 sui cugini; A San Siro Krstovic risponde a Esposito: contro l'Atalanta finisce 1-1, l'Inter a +8 sul Milan; Ma cosa succede tra gli ultras del Milan? L’avvocato ed esperto di curva Sud, Jacopo Cappetta, risponde sul caso delle botte a Klaus Davi: Dal video non vedo nessuna aggressione. Gerry Cardinale: Mi chiedono se il Milan è mio o di Elliott ed è assurdoIl numero uno di RedBird ha parlato anche delle sue origini italiane e di come riportare in alto il calcio italiano ... msn.com Il Milan si complica la vita e pareggia 1-1 con la Fiorentina: Nkunku risponde a ComuzzoInvece di mettere pressione al duo di testa in vista del big match del Maradona, il Milan si conferma allergico alle squadre della parte destra della classifica, lasciando per strada due punti pesanti ... ilgiornale.it FINISCE QUI MILAN 3 TORINO 2 Succede di tutto a San Siro, ma il Milan Vince e risponde al Napoli tornando al secondo posto a -5 dall'Inter. Primo tempo regalato sempre all'avversario, il secondo tempo con il cambio di modulo il Milan ha iniziato facebook #Simeone risponde a #Pavlovic: pari tra Milan e Torino dopo i primi 45' x.com