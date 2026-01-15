Como-Milan Allegri | De Winter domani titolare La difesa a quattro può essere una buona soluzione
In vista della partita tra Como e Milan, l'allenatore Allegri ha annunciato che De Winter sarà titolare, valutando la possibilità di adottare una difesa a quattro. Durante la conferenza stampa, Allegri ha condiviso alcune riflessioni sulla formazione e sulle strategie da mettere in campo per la sfida di domani. Le scelte tecniche e tattiche del tecnico saranno decisive per l'andamento della partita.
Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della sfida col Como. Tra i temi, anche un possibile cambio di modulo. Ecco le sue dichiarazioni sull'argomento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
