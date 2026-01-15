Como-Milan Allegri | De Winter titolare La difesa a quattro può essere una buona soluzione

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha commentato in conferenza stampa la prossima partita contro il Como. Ha annunciato De Winter come titolare e ha sottolineato come la difesa a quattro possa rappresentare una soluzione efficace per la squadra. Le sue parole forniscono indicazioni sulla strategia e sulle scelte tattiche in vista della sfida, offrendo uno sguardo chiaro sulla preparazione del Milan.

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima della sfida col Como. Tra i temi, anche un possibile cambio di modulo.

