Diretta gol Serie A LIVE | Milan Torino 3-1 prima Rabiot e poi Fofana! Uno-due micidiale

Durante la 30esima giornata di Serie A, il Milan ha battuto il Torino con un risultato di 3-1, con Rabiot e Fofana che hanno segnato in rapida successione. La partita è stata seguita in diretta online, con aggiornamenti su sintesi, tabellino e moviola. La cronaca live ha fornito dettagli sulle azioni principali e sui momenti più importanti dell'incontro.

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